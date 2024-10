Al-Hilal vai esperar 'campo' para decidir se renova contrato de Neymar

Mesmo sem o brasileiro, o time de Jesus teve uma campanha praticamente perfeita na última edição do Campeonato Saudita: sagrou-se campeão invicto e com 31 vitórias em 34 jogos disputados. No entanto, na Liga dos Campeões da Ásia, parou nas semifinais.

Foi justamente na Champions que Neymar retornou à atividade. O brasileiro participou dos 29 minutos finais da vitória por 5 a 4 sobre o Al-Ain, dos Emirados Árabes, na segunda-feira. O camisa 10 ainda não conseguiu balançar as redes, mas deu um chute perigoso.

Quando Neymar joga de novo?

Apesar de estar em plenas condições de jogo e de até já ter reestreado pelo Al-Hilal, Neymar terá novamente o fim de semana livre. Como não foi inscrito na primeira metade da liga saudita, o brasileiro ficará de fora da partida contra o Al-Taawon, no sábado.

O camisa 10, que só pode ser utilizado na Copa do Rei e na Champions asiática, ficará novamente à disposição de Jorge Jesus na terça-feira, no confronto com o Al-Taee, válido pela copa nacional.

Neymar só voltará a ter uma rotina normal de atleta no próximo ano. Em janeiro, os clubes sauditas terão uma janela para alterar seus elencos para a reta final do campeonato saudita. E aí, o meia-atacante tem tudo para ser inscrito, provavelmente, na vaga do também brasileiro Renan Lodi.