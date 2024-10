New York Liberty vence na prorrogação e é campeão da WNBA pela primeira vez

Derrotado, o Minnesota Lynx buscava se isolar como o maior campeão da WNBA. A equipe comandada por Cheryl Reeve possui quatro títulos (2011, 2013, 2015 e 2017) e está empatada com Seattle Storm e com o extinto Houston Comets no topo da lista histórica. A franquia de Indianápolis tem sete finais na liga e, além das quatro taças, possui agora três vice-campeonatos (2012, 2016 e 2024).

Atuações

Pelo lado do Liberty, as estrelas Breanna Stewart e Sabrina Ionescu tiveram atuações ofensivas muito discretas em praticamente toda a partida. As duas combinaram para 18 pontos, após passarem o primeiro período zeradas. Ionescu acertou apenas um arremesso de quadra em 19 tentados e terminou a partida com cinco pontos, além de sete rebotes e oito assistências. Já Stewart marcou 13 pontos em 26,7% de aproveitamento nos arremessos de quadra (4/15). Apesar disso, Breanna foi essencial nos rebotes, ao pegar 15, e nos momentos decisivos do duelo. Quem também chamou a responsabilidade foi Jonquel Jones, que fez 17 pontos e foi eleita a melhor jogadora das finais. Nyara Sabally e Leonie Fiebich marcaram 13 pontos cada.

Napheesa Collier foi o grande nome do Lynx, com 22 pontos anotados (14 deles no primeiro tempo), além de sete rebotes e duas assistências. Ela marcou três cestas seguidas no clutch time, mas errou uma a seis segundos do fim, aquela que poderia ter dado o título para a sua equipe. Já Kayla McBride marcou 21 pontos e pegou cinco rebotes. Depois das duas, que combinaram para 43 pontos, as maiores pontuadoras do Lynx fizeram seis pontos cada.

Como foi o jogo

Diferente das quatro primeiras partidas, o primeiro quarto do duelo decisivo teve um baixo aproveitamento ofensivo de ambas as equipes, o que gerou uma pontuação baixa. O Lynx teve as rédeas do placar desde o início e fechou a parcial com 19 a 10 de frente. A produtividade dos ataques seguiu baixa no segundo período, mas o Minnesota seguiu melhor e chegou a ter 12 pontos de frente. O Liberty diminuiu no fim e foi para o vestiário com 34 a 27 no placar.