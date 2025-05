Técnico do Flamengo diz caminho para fechar série contra Timão

Uma vitória separa o Flamengo da classificação para as semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta quinta-feira (15), o Mengão venceu o segundo jogo da série das quartas de final contra o Corinthians e abriu 2-1.

O segundo triunfo rubro-negro na série contra o Timão veio em uma partida cheia de alternativas. Jogando no Rio de Janeiro, o Fla começou atrás do placar, mas mudou a atitude no fim e garantiu a virada no fim. O Corinthians é um calo no sapato da equipe carioca nesta temporada. Além disso, o treinador Sergio Hernandez ainda conta com os desfalques de seus pivôs: Taya Gallizi e Ruan, que já retornou nesta quinta-feira.

Embora cada jogo dos playoffs conte uma história diferente, o técnico do Flamengo, Sergio Hernandez tem bem mapeado sobre o que time rubro-negro precisa repetir para conquistar mais uma vitória contra o Corinthians. O próximo confronto entre os dois está marcado para este domingo (18), às 10h (de Brasília), em São Paulo.