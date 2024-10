Jonquel Jones é eleita a MVP das finais da WNBA 2024

Sabrina Ionescu? Breanna Stewart? Nada disso! A melhor jogadora do New York Liberty nas finais da WNBA 2024 foi a pivô Jonquel Jones. Ela recebeu o prêmio de MVP das finais (sigla de Most Valuable Player, "Jogadora Mais Valiosa" em português) após liderar sua equipe rumo ao inédito título da liga. A jogadora de Bahamas teve médias de 17,8 pontos, 7,6 rebotes e 2,2 assistências nos cinco jogos da série contra o Minnesota Lynx, tendo marcado 17 pontos na partida decisiva, que aconteceu neste domingo (20).

Jones foi peça-chave para o Liberty em todos os jogos das finais. Ela foi a maior pontuadora da partida no primeiro e no quarto duelos, além de ter sido a cestinha de sua equipe no quinto jogo. As estrelas Breanna Stewart e Sabrina Ionescu tiveram seus ímpetos ofensivos anulados na partida decisiva e Jones chamou a responsabilidade para si, em especial no primeiro tempo.

Neste último duelo, a bahamense de 30 anos ficou em quadra por 41min48s - a segunda maior minutagem do Liberty, atrás apenas de Stewart, que esteve em quadra nos 45 minutos (houve prorrogação) -, e marcou 17 pontos, com 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra (5/10) e 100% nos lances livres (7/7). Ela ainda pegou seis rebotes, sendo cinco defensivos e um ofensivo, e deu uma assistência.