É melhor correr no asfalto ou na esteira? Entenda as diferenças

"Tem diferença entre correr na esteira ou na rua?" Essa é uma dúvida comum de quem começa a praticar corrida. E a dúvida faz todo sentido: cada opção tem suas vantagens e desvantagens.

A coisa começa pela parte mental e motivacional. Provavelmente você já teve a sensação de que estava correndo há um tempão na esteira, mas ao olhar para o painel do aparelho viu que tinha feito só alguns poucos minutos de exercício. No treino na rua geralmente não há esta percepção, pois a atividade é mais prazerosa e menos monótona.

Sergio Gregório da Silva, do Departamento de Educação Física da UFPR (Universidade Federal do Paraná, dia que estudos confirmam que a sensação de prazer é maior durante a corrida na rua. Ele liderou uma pesquisa publicada em 2011 na revista Medicine & Science in Sports & Exercise que comparou os efeitos psicológicos do exercício em ritmo livre nos dois ambientes. O resultado: na rua, a caminhada causou menos percepção de exaustão mesmo sendo em velocidade mais rápida do que a esteira.