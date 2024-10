Em jogo nervoso, São Paulo derrota o Corinthians pelo NBB

Deu São Paulo no Majestoso! Em um jogo nervoso e acirrado do início ao fim, o Tricolor derrotou o Corinthians por 82 a 80, na tarde deste sábado (19), no ginásio Wlamir Marques, e chegou à sua segunda vitória no NBB 2024/2025. Vitor Faverani foi o grande destaque da partida, com 28 pontos anotados. A equipe do Morumbi segue invicta na competição, enquanto o Timão ainda não venceu.

A partida foi marcada por muito equilíbrio, havendo diversas trocas de liderança no placar. Tanto São Paulo quanto Corinthians chegaram a abrir oito pontos de vantagem em dado momento do duelo, mas nunca conseguiram desgarrar mais do que isso. No fim das contas, o jogo foi decidido nos últimos instantes do quarto período, depois de muitas faltas duras na parcial final. O Tricolor foi mais frio para sair com a vitória.

Vitor Faverani foi o cestinha da partida com 28 pontos, sua maior pontuação em uma única partida no NBB. Ainda pelo lado tricolor, Tyrone marcou 15, enquanto Bennett e Fischer fizeram 12 cada. Pelo lado corintiano, Lucas Cauê anotou 20 pontos em um aproveitamento de 83,3% nos arremessos de quadra, enquanto Victão e Malvin Johnson fizeram 13 cada.