Como Ednaldo Rodrigues passou de aclamado a abandonado em 52 dias

Gilmar Mendes afirmou ao UOL na tarde de quinta-feira: "Sou sócio do IDP". Aqui sempre se tratou o ministro do STF como fundador do instituto, controlado por seu filho Francisco e que tem sociedade com a CBF Academy, parceria assinada durante a gestão de Ednaldo Rodrigues. "Não há nenhum conflito de interesses meu", prosseguiu o ministro.

Durante as oito tentativas de votação do mérito da liminar concedida por Gilmar Mendes e que devolveu Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF, em janeiro de 2024, dois ministros do STF declaram-se impedidos de votar. O presidente Luiz Roberto Barroso julgou haver conflito de interesses porque seu sobrinho, Rafael Barroso Fontelles, participou da defesa, no início do processo. O ministro Luiz Fux entendeu-se impedido porque seu filho, Rodrigo Fux, advogou a favor da CBF no passado.

Cada um, cada um...