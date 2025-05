Flamengo vence o Corinthians no fim e abre 2 a 1 na série

A série de quartas de final entre Flamengo e Corinthians está pegando fogo! Nesta quinta-feira (15), o Rubro-Negro triunfou por 85 a 82, no Tijuca Tênis Clube, e abriu 2 a 1 na disputa. As duas equipes voltam a se enfrentar pelo Jogo 4 neste domingo (18), às 10h (no horário de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques.

Time com a segunda melhor campanha durante a temporada regular do NBB, o Flamengo largou na frente na série de quartas de final ao vencer fora de casa o Corinthinas por 94 a 88 no Jogo 1. No entanto, o Timão respondeu com a mesma moeda e triunfou como visitante por 90 a 73 na segunda partida.

A alta pontuação das equipes se manteve neste jogo desta quinta-feira. Assim como no duelo anterior, o Corinthians tomou conta das ações durante o início da partida, abrindo 25 a 22 no primeiro quarto e 45 a 39 no segundo período. O Rubro-Negro diminuiu a vantagem na volta do intervalo para 67 a 64 para não se desgrudar no placar. Mas foi no último quarto que o Flamengo realmente se sobressaiu, limitando o time paulista a apenas 15 pontos e virando o jogo em 85 a 82.