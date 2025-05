NBB: Brite brilha no perímetro e Bauru elimina São Paulo

Está definido o primeiro duelo das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025. Na noite desta quarta-feira, o Bauru Basket venceu o São Paulo por 89 a 85 para fechar a série das quartas de final entre as duas equipes com três vitórias do time do interior paulista. Na próxima fase, Bauru enfrentará o KTO Minas que eliminou o Vasco nas quartas de final do NBB.

A partida começou intensa, com os dois times mostrando muita precisão no perímetro. Assim, as cinco primeiras cestas do jogo saíram em arremessos de três pontos. Destaque para Brite que anotou os nove primeiros pontos de Bauru. O duelo seguiu equilibrado até o final, com os dois lados tendo um bom desempenho no ataque. Enquanto o São Paulo jogava melhor no garrafão, Bauru apostava nas bolas triplas.

No placar, a diferença não conseguia passar dos seis pontos. Bauru liderava o jogo por 74 a 69 no início do último quarto, quando o jogo deu uma travada, com os dois times tendo dificuldades para pontuar. Pendurado no número de faltas, Brite ficou boa parte do período final no banco. Assim que ele retornou à quadra, o ataque de Bauru voltou a deslanchar, confirmando a vitória e a classificação para as semifinais do NBB.