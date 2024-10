Fla passa dos 100 pontos em vitória acachapante no NBB

Uma verdadeira apresentação que o Flamengo fez na manhã deste sábado (19). Em partida da temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil), o Rubro-Negro confirmou seu status de candidato ao título e venceu o frágil Mogi Basquete pelo placar acachapante de 114 a 66.

"Nós viemos para a temporada bem cedo e nós estávamos trabalhando muito na pré-temporada. Nós fomos para a Espanha e tivemos bons resultados lá fora. Estamos trabalhando muito. Então, nós estávamos jogando forte desde o treino até o jogo", disse Jordan Williams em entrevista ao NBB.

Jordan Williams foi o destaque da bela atuação do Flamengo. O camisa número 8 foi o cestinha com 21 pontos e eleito o melhor em quadra. O Mengão teve mais de 65% de aproveitamento nas cestas de dois pontos e 50% nos arremessos triplos. Dessa forma, somando com Williams, sete jogadores do Fla terminaram o confronto com mais de 10 pontos.