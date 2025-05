Atenção aos sinais: cresce o número de abusos sexuais em menores de 4 anos

O Pequeno Príncipe faz parte dela e se tornou referência nesse tipo de atendimento para crianças até 11 anos. O limite de idade é porque parte-se do princípio de que, a partir daí, a menina corre o risco de engravidar, precisando ser cuidada em centros que contem com serviços de ginecologia.

Maria Cristina da Silveira continua: "Por sua vez, dessas 420 crianças violentadas sexualmente que atendemos só no ano passado, 66% tinham menos de 6 anos". Na verdade, entre elas, a maioria — 60% do total — nem sequer tinha completado 4 anos. Em um gráfico que mostra a distribuição por idade, o pico é aos 3, com 96 casos. Não que sofrer abuso seja uma experiência mais leve em outras fases da vida, nem que outras formas de violência não sejam igualmente cruéis, bem entendido.

Aqui vão mais alguns números difíceis de suportar. Em 2024, a violência sexual foi a causa de 135 internações no hospital curitibano, um aumento de 31% em relação a 2023. A vítima mais nova tinha apenas 29 dias de vida.

Muitas crianças sofreram lesões físicas importantes, não só as que ficaram hospitalizadas: um total de 205, representando um aumento de 60% em comparação com o ano anterior. Por lesão, entenda: "Encontramos de tudo. Existem de meninas com ruptura do hímen àquelas com lacerações, inclusive anais, e fraturas, como a do quadril", revela a pediatra.

Angelita Wisnieski, coordenadora do serviço de Psicologia do Pequeno Príncipe, lembra que, nos anos 1990, quem primeiro levantou a possibilidade pavorosa de vítimas tão precoces de violência sexual foram os colegas da ortopedia: "Eles internavam bebês com fraturas de pernas, de braços, de crânio e nada disso é normal por causa de uma troca de fraldas ou por uma queda do berço", diz. "Logo, passaram a pensar nessa hipótese."

A violência que finge ser amor

No levantamento feito em Curitiba, as garotinhas foram vítimas em 81% das vezes. Já 88% dos agressores eram homens. E oito em cada dez episódios de violência sexual ocorreram dentro da própria casa — o que, segundo a doutora Maria Cristina, bate com os dados da literatura científica em todos os cantos do planeta.