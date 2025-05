Marquinhos, um dos maiores do basquete brasileiro, se despede das quadras

Marquinhos é protagonista da emblemática vitória do Brasil nas Olimpíadas diante da temida Espanha. Com um tapinha no último segundo, Marquinhos virou o jogo e fez a alegria da comunidade do basquete brasileiro por um dia.

Cravou seu nome na história do basquete brasileiro vencendo 6 títulos de NBB pelo Flamengo, além de uma Liga das Américas e um Mundial.

Escolheu vestir a camisa do seu time de coração, o São Paulo, onde conquistou a BCLA (Libertadores do Basquete), o troféu mais importante da história do tricolor no basquete.

Tecnicamente é o melhor do basquete brasileiro

Tive o privilégio de atuar ao lado do Marquinhos no Pinheiros por duas temporadas e, tecnicamente, é o melhor jogador que já dividi a quadra. Ala alto, com extrema habilidade e poder de decisão inigualável. Marquinhos tem um arremesso perfeito que sai por cima da cabeça, tornando o movimento incontestável.

Convivendo com muitas dores no corpo, escolheu o Vasco da Gama para sua aposentadoria e a anunciou no início da temporada 24/25. Elevou o patamar do Gigante da Colina entre os melhores times do Brasil e terminou a sua última dança como começou, sendo o cestinha do time no campeonato.