LBF: Corinthians bate Ourinhos fora de casa e chega a 10 vitórias

Nesta quarta-feira, teve duelo na parte de cima da tabela da Liga de Basquete Feminino (LBF). Corinthians e Ourinhos, terceiro e quarto colocado respectivamente, se enfrentaram no interior de São Paulo. O Timão venceu a partida por 74 a 60 e manteve a terceira posição na classificação geral da LBF.

O Corinthians fez uma boa partida do início ao fim para garantir mais uma vitória na LBF. O jogo começou morno, com as duas defesas prevalecendo no primeiro quarto. Mas as Alvinegras cresceram a partir do segundo quarto, com um bom desempenho dentro do garrafão para abrir 15 pontos de vantagem no intervalo: 39 a 24. No segundo tempo, Ourinhos teve mais chances no ataque, mas a equipe estava com um aproveitamento baixo nos arremessos. Assim, o Corinthians apenas administrou a vantagem para confirmar mais uma vitória na temporada.

Mari Dias foi a MVP da partida com 25 de eficiência. Ela teve 17 pontos, nove rebotes e três assistências. Yasmin Gonçalves fez 14 pontos e oito assistências para o Corinthians, enquanto Licinara teve 12 pontos e sete rebotes. A cestinha do jogo foi de Ourinhos. Maisa Marçal anotou 18 pontos e foi o destaque individual da equipe.