Georginho brilha, Franca atropela Pinheiros e abre vantagem

Atual tricampeão do NBB, o Sesi Franca deu mais um passo importante na busca pelo quarto título consecutivo da liga. Nesta quinta-feira (15), a equipe do interior paulista atropelou o Pinheiros, no Ginásio Pedrocão, por 92 a 69 e abriu 2 a 1 na série de quartas de final da competição. As duas equipes voltam à quadra no próximo domingo, às 11h (no horário de Brasília), no Poliesportivo Henrique Villaboim. Assim como no primeiro embate, Georginho foi o principal destaque do Franca.

Após ter tido um começo de temporada com muitas oscilações, o Sesi Franca se recuperou na reta final da primeira fase, quando Lucas Dias voltou ao time recuperado de uma lesão. A equipe, então, embalou uma sequência de 14 vitórias consecutivas e terminou a temporada regular com a terceira melhor campanha. A série de invencibilidade se estendeu para 17, com os triunfos nas oitavas de final diante do Pato Basquete.

A sequência aumentou para 18, com a vitória sobre o Pinheiros no Jogo 1 das quartas de final, na capital paulista, por 89 a 76. No entanto, o Franca não se encontrou ofensivamente no segundo confronto e acabou perdendo em casa por 71 a 70. Hoje, novamente no Ginásio Pedrocão, a equipe do interior voltou pontuar bem, liderada por Georginho de Paula, que anotou 16 pontos, 11 rebotes e seis assistências.