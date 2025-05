Minas aposenta Marquinhos e avança à semifinal do NBB

O KTO Minas é o primeiro time classificado para as semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025. Na noite desta quarta-feira (14), a equipe de Belo Horizonte derrotou o Vasco R10 Score por 83 a 63 na Arena UniBH. Com o resultado, a equipe mineira fez 3 a 0 na série "melhor de cinco" jogos das quartas de final e avançou para o final four do NBB. A partida ainda marcou a despedida de uma lenda. O ala Marquinhos, que estava em quadra pelo Vasco, encerrou sua carreira após 540 jogos no NBB.

Precisando da vitória para seguir vivo no NBB, o Vasco fez um bom início de jogo, cravando seus chutes dentro do garrafão para liderar por 15 a 11. Mas logo o Minas conseguiu passar à frente para vencer o primeiro quarto por 23 a 17. Os dois times seguiram se alternando na liderança do marcador ao longo do segundo quarto. Os donos da casa chegaram a ter 11 pontos de vantagem no 30 a 19. Mas logo o Vasco meteu duas bolas triplas com Basílio para iniciar uma reação. A equipe carioca chegou a ter a liderança no minuto final, só que o Minas foi para o intervalo ganhando por 43 a 42 após uma cesta de três pontos de Baralle no úlitmo lance do primeiro tempo.

Ao longo do segundo tempo, o Minas foi ampliando a sua vantagem no placar. Mesmo com um rendimento baixo no ataque, a defesa do time evitou que o Vasco pontuasse, cedendo apenas 21 pontos para os cariocas na segunda metade do jogo. No final, o Minas garantiu a vitória por 83 a 63 para garantir a classificação à semifinal do NBB.