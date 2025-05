Nuggets vence OKC em casa e força a decisão para o Jogo 7

Tudo igual na série de semifinal da Conferência Oeste da NBA 2024/2025 entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder! Nesta quinta-feira (16), os Nuggets triunfaram em casa, na Ball Arena, por 119 a 117 e empataram o confronto em 3 a 3. Com isso, a decisão ficará para o próximo domingo (18), às 16h30 (no horário de Brasília), no Paycom Center.

O duelo, que coloca frente a frente os dois jogadores favoritos ao título de MVP da temporada, contou com uma grande exibição de ambos. Nikola Jokic registrou um duplo-duplo de 29 pontos, 14 rebotes e oito assistências. Por sua vez, Shai Gilgeous-Alexander anotou 32 pontos, seis assistências e três rebotes.

Os Nuggets ainda contaram com boas atuações de Jamal Murray e Christian Braun. Murray teve 25 pontos, oito rebotes e oito assistências, enquanto Braun anotou 23 pontos e 11 rebotes.