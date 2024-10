Mãozinha e Gui Santos encerram aparições na pré-temporada

Os brasileiros Gui Santos e Mãozinha Pereira encerraram suas participações na pré-temporada da NBA na noite da última sexta-feira (18). Eles atuaram por alguns minutos nos compromissos de suas respectivas equipes, jogando dentro de casa. Gui marcou quatro pontos na vitória do Golden State Warriors diante do Los Angeles Lakers, enquanto Mãozinha anotou dois pontos na derrota do Memphis Grizzlies para o Miami Heat. A temporada regular da NBA começa na próxima terça-feira (22).

Gui Santos jogou por 9min52s no atropelo o Warriors sobre o Lakers, com placar de 132 a 74, no Chase Center, em São Francisco. O brasileiro marcou quatro pontos, pegou dois rebotes e anotou um roubo de bola. Já Mãozinha jogou por 6min14s na derrota do Grizzlies para o Heat por 114 a 109, no FedExForum. O ala-pivô marcou dois pontos após uma bela cravada, pegou três rebotes e roubou uma bola.

Esta foi a segunda maior minutagem de Gui Santos na pré-temporada da NBA - atrás apenas do primeiro duelo, quando atuou por 12 minutos diante do Los Angeles Clippers. Ele encerra o período preparatório para a principal liga de basquete do planeta com média de 7,7 minutos por jogo, 1,8 pontos, 1,2 rebotes e 0,7 assistências. O Golden State Warriors se despediu da pré-temporada com seis vitórias em seis jogos.