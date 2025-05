História, legado e futuro: Marquinhos se aposenta, mas pensa em seguir no basquete

A noite de quarta-feira (14) marcou um momento especial para o basquetebol brasileiro. Maior cestinha e maior campeão da história do Novo Basquete Brasil, Marquinhos se despediu das quadras. Perto de completar 41 anos de idade, o ala atuou pela última vez com a camisa do Vasco na derrota para o Minas pela série de quartas de final do NBB. Emocionado após o final da partida, Marquinhos agradeceu ao basquete e acenou para um futuro no esporte.

"O sentimento é de dever cumprido. Foram 25 anos de profissão e consegui inúmeras coisas com o basquete. Sofri com algumas lesões neste caminho, mas tive muito mais alegria do que tristeza. Eu já tenho a minha licença para ser treinador. Fiz a faculdade de educação física e me preparei para isso. Eu estudo muito o basquete e acompanho todas as grandes ligas do mundo. Então quem sabe num futuro. Mas agora eu quero descansar, curtir com minha família, viajar e aproveitar as ondas do Arpoador para surfar", disse Marquinhos.

Lenda do basquete brasileiro

Presente em 16 das 17 edições do NBB, Marquinhos passou por diversos clubes brasileiros e construiu histórias marcantes por todos eles. Seu período de maior destaque foi pelo Flamengo, onde conquistou todos os títulos possíveis, incluindo seis troféus do NBB, duas Copas Super 8, a Liga das Américas de 2014 e a Copa Intercontinental de 2014. Pelo Rubro-Negro, conquistou por três vezes o troféu de MVP da elite do basquete brasileiro, sendo o único a alcançar este feito até hoje.