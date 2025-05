LBF: Cerrado surpreende e ganha do Sampaio Basquete

Uma surpresa na noite desta quinta-feira (15) na Liga de Basquete Feminino (LBF). Embalado na competição, o Cerrado venceu o Sampaio Basquete, que é o líder da competição, por 85 a 84 em Brasília. Assim, a equipe do Distrito Federal quebrou a sequência de quatro vitórias seguidas das maranhenses e ainda ganhou três posições na classificação geral e subiu do oitavo para o quinto lugar.

O Cerrado Basquete fez um bom início de partida, com um bom rendimento no ataque. Enquanto o Sampaio arriscava nas bolas triplas e errava, o time de Brasília dominou o garrafão e ainda acertou cinco cestas de três pontos para fazer 30 a 18 no primeiro quarto do jogo. Mas no segundo quarto, a defesa do Sampaio se sobressaiu, cedendo poucos pontos para o Cerrado. Assim, a equipe do Maranhão encostou no placar, virou no final do primeiro tempo e foi para o intervalo ganhando por 45 a 44.

Os dois times seguiram alternando a liderança do marcador na segunda metade do jogo. O Cerrado continuou apostando na sua força dentro do garrafão e abriu 15 pontos de vantagem. Mas na reta final do jogo, o Sampaio voltou a crescer e passou na frente no placar, liderando por 80 a 79 com apenas dois minutos para o fim da partida. O Cerrado conseguiu colocar duas posses de vantagem no minuto final, com o Sampaio encostando novamente com uma cesta de três pontos. Mas o time maranhense desperdiçou a última posse de bola e perdeu a partida por apenas um ponto.