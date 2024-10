Lynx vence nos segundos finais e força quinto jogo na final da WNBA

Teremos um quinto jogo para definir quem será o campeão da WNBA 2024. O Minnesota Lynx derrotou o New York Liberty por 82 a 80, na noite desta sexta-feira (18), no Target Center, em Indianápolis, e forçou a quinta partida nas finais da liga de basquete feminino dos Estados Unidos. Assim como aconteceu há dois dias, a partida foi definida nos segundos finais, após Bridget Carleton converter dois lances livres e desempatar a partida. O duelo decisivo pelo título acontecerá no domingo (20), às 21h (horário de Brasília), em Nova York.

Depois de vencer o terceiro jogo, o New York Liberty chegou nesta quarta partida com o "match point", precisando de um novo triunfo para conquistar o título da WNBA pela primeira vez em sua história. As lideradas por Sandy Brondello fizeram um jogo muito equilibrado contra as comandadas por Cheryl Reeve e chegaram a estar na frente do placar em dado momento do último período, mas o Lynx foi superior no fim e contou com o apoio da torcida para ganhar a partida.

Autora dos dois pontos que deram à vitória ao Lynx, Bridget Carleton fechou a partida com 12 pontos e quatro rebotes. O principal destaque da equipe foi Kayla McBride, com 19 pontos anotados. Courtney Williams marcou 15 pontos, enquanto Napheesa Collier fez 14 pontos e pegou nove rebotes. Pelo lado do Liberty, a cestinha foi Jonquel Jones, com 21 pontos. Leonie Fiebich marcou 19. As estrelas Breanna Stewart e Sabrina Ionescu marcaram apenas 21 pontos combinados. Apesar disso, Stewart fez um duplo-duplo, com 11 pontos e 11 rebotes.