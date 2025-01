Incêndios nos EUA alertam sobre o clima no mundo - e não estamos preparados

Aumento da temperatura interfere em várias dinâmicas da atmosfera. Outro aspecto que chamou atenção para a propagação rápida dos incêndios em Los Angeles foram os ventos de Santa Ana. Cientistas advertem que as mudanças climáticas são capazes de alterar até os padrões destes ventos — o que torna um risco em casos de incêndios.

Com o aquecimento global, todos os fenômenos meteorológicos sofrem impactos [em todo o mundo], como a velocidade do vento. No caso de Los Angeles, foi uma das maiores velocidades já registradas na história. Carlos Nobre

Nem os ricos estão adaptados para as mudanças climáticas. Historicamente, populações mais vulneráveis são mais afetadas por eventos climáticos extremos, como foi observado em Petrópolis em 2022. Um relatório do Banco Mundial já antecipou que eventos relacionados ao clima podem levar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema a partir de 2030. Mas a adaptação ao novo cenário climático não está ocorrendo nem mesmo onde circula o dinheiro.

Os incêndios em Los Angeles afetaram todo mundo, inclusive os super-ricos. Quando houve os incêndios no Chile, uma grande parte de pessoas afetadas eram de classe média. No caso de fogo, o impacto é semelhante para todos. No ano passado, com as queimadas na Amazônia e no interior de São Paulo, os poluentes afetaram a saúde de todo mundo. O incêndio não faz distinção. Carlos Nobre

COP 30 no Brasil é ponto-chave para mudança. Especialistas tendem a concordar que as últimas edições da COP (Conferência das Partes da ONU) não avançaram nos diálogos para frear as mudanças climáticas e adaptar as sociedades ao novo cenário. A expectativa é a de que o evento, realizado este ano em Belém, possa englobar não apenas metas mais urgentes, como também melhorar propostas de financiamento climático e educação ambiental.