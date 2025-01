Brasil pode ter deserto? O que se sabe sobre degradação no semiárido

As áreas afetadas

As regiões semiáridas, vulneráveis à desertificação, estão em área que ocupa Nordeste e Sudeste. Ao todo, são mais de 1.400 municípios que estão nos nove estados da região Nordeste, além de Minas Gerais e Espírito Santo.

Atualmente já foram mapeados seis núcleos de desertificação no Brasil: Seridó, (RN/PB), Cariris Velhos (PB), Inhamuns (CE), Gilbués (PI), Sertão Central (PE), Sertão do São Francisco (BA), segundo publicação do Insa (Instituto Nacional do Semiárido).

Um estudo do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostrou que há uma tendência do aumento de aridez em todo o território do Brasil, com exceção da região sul e litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. No caso do Nordeste e do norte de Minas, os cientistas identificaram uma área árida, similar a desertos, um cenário nunca observado no país nas décadas anteriores, segundo documento.

Tem solução?

Áreas desertificadas podem se regenerar. Segundo o Barbosa, o solo pode retomar a fertilidade e o suprimento de água. No entanto, o processo pode demorar mais de 30 anos e não considera a integração do ser humano com o território. "Ele tem que estar integrado e em equilíbrio", defende o professor. O monitoramento e a execução de políticas públicas para a convivência com a aridez nos locais atingidos são essenciais no combate à desertificação.