Anitta vence processo movido por fã idosa que disse ter sido ridicularizada

Anitta, 32, venceu um processo movido por Maria Ilza de Azevedo, 76, fã que alegou ter sido exposta sem consentimento no documentário "Anitta: Made In Honório" (Netflix). A Netflix e a Conspiração também eram rés no caso, e foram igualmente beneficiadas.

O que aconteceu

Maria Ilza foi retratada como alguém que invadiu o condomínio da cantora no Rio Janeiro. A defesa dela, no entanto, alegou que ela foi autorizada a entrar na mansão e que, pela forma como foram veiculadas as cenas, a mulher se sentiu ridicularizada.

No documentário, a mãe de Anitta afirma que deixou a fã entrar porque achou que ela estava trabalhando no figurino de um show. Anitta encontra a senhora sentada em seu sofá, e exclama: "Gente, o que a Tia Ilza está fazendo aqui dentro?"