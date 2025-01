2024 é o ano mais quente já registrado e primeiro a superar limite de 1,5ºC

Sob efeito de um intenso fenômeno El Niño, um dos cinco mais fortes já registrados de acordo com a OMM (Organização Meteorológica Mundial), a primeira metade do ano foi particularmente quente, o que tornou muito provável que 2024 superasse 2023 como o mais quente já registrado.

De acordo com os dados do Copernicus, cada mês superou as temperaturas globais de qualquer ano anterior, em uma série de 13 meses de temperaturas mensais recordes que terminou em junho.

Em julho, as anomalias de temperatura global continuaram significativamente acima da média, com destaque para 22 de julho, o dia mais quente já registrado, com média global de 17,16°C, diz o relatório do observatório europeu.

As altas temperaturas da superfície do mar foram um dos principais fatores por trás das elevadas temperaturas globais em 2023 e 2024. Mesmo com o fim do evento El Niño e a transição para condições mais neutras no Pacífico equatorial oriental, muitas regiões continuaram a registrar temperaturas da superfície do mar excepcionalmente altas, mantendo a média global acima do normal. Em 2024, a média anual nos oceanos extratropicais atingiu um recorde histórico.

"Os oceanos estão se comportando de forma diferente, demorando mais para resfriar do que em anos anteriores", disse Burgess ao falar sobre motivos que causaram recordes tão elevados nas temperaturas em 2023 e 2024. A cientista destacou, no entanto, que fatores naturais, como a redução das nuvens baixas e o El Niño, tiveram contribuições muito pequenas quando comparados às emissões de gases de efeito estufa.

A boa notícia é que os dados recentes indicam que os oceanos estão passando para um estado neutro: em dezembro foi registrada queda na temperatura da superfície dos oceanos. "É justo afirmar que 2025 será um dos três anos mais quentes já registrados, mas menos quente que 2023 e 2024", afirmou a cientista.