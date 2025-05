Novo papa tem histórico de defesa do meio ambiente; ambientalistas celebram

Manuel Pulgar Vidal, líder global de Clima e Energia do WWF e presidente interino da Comissão de Crise Climática da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), destacou a relevância do papa para enfrentar o avanço do negacionismo climático.

A eleição do papa Leão 14, ex-bispo de Chiclayo, com dupla nacionalidade, personalidade carismática e um sorriso que conecta o povo à Igreja, é uma excelente notícia em um momento difícil para o debate climático, especialmente com o avanço do negacionismo climático e medidas extremas contra o clima vindas dos Estados Unidos. A proximidade de Leão 14 com Francisco é evidente. Seu compromisso se estende não apenas à questão climática, mas também aos pobres e migrantes — o que é muito positivo não só para a Igreja, mas para toda a humanidade. Por ter estado tão próximo de Francisco, ele é alguém que continuará a filosofia da encíclica Laudato Si' e também da exortação apostólica Laudate Deum, lançada pelo papa Francisco pouco antes da COP28, nos Emirados Árabes Unidos. Estou muito confiante de que o debate climático dentro da Igreja será fortalecido. Manuel Pulgar Vidal, líder global de Clima e Energia do WWF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também enviou suas felicitações. Em mensagem publicada nas redes sociais, Lula desejou que Leão 14 dê continuidade ao legado de Francisco, destacando a defesa da paz, justiça social e meio ambiente.

Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV.



Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela… -- Lula (@LulaOficial) May 8, 2025

Outros líderes, como o presidente colombiano Gustavo Petro, enfatizaram o vínculo do novo papa com a América Latina. Prevost serviu por quase duas décadas no Peru, inclusive como bispo de Chiclayo, no noroeste do país, experiência que moldou seu olhar pastoral para os pobres e os migrantes.

Além da pauta ambiental, especialistas veem sinais de que Leão 14 trará à tona questões ligadas ao trabalho humano e à justiça econômica, inspirado por Leão 13. Francisco Mena, da Universidade Nacional da Costa Rica, avalia que o papa pode reforçar a necessidade de mudar os modelos de produção e consumo, conectando-os à dignidade do trabalho.