Voz dos Oceanos parte da Indonésia para concluir volta ao mundo na COP30

Projeção em homenagem à Voz dos Oceanos na Igreja Santo Alexandre, em Belém Imagem: Divulgação

Foi assim que, em fevereiro de 2022, chegamos a Soure, dando início a uma fascinante jornada pelo Pará. O estado embarcou na causa oceânica destacando nossa passagem por Belém com ações simbólicas e de impacto: iluminação em azul da Estação das Docas, do Theatro da Paz e da Samaumeira do Parque do Utinga, além do espetáculo de vídeo mapeamento na Igreja Santo Alexandre. Da capital, seguindo navegando pelos rios do Pará, em uma etapa importante para fortalecer a conexão entre rios e oceanos e lembrar que cuidar dos rios é também cuidar dos oceanos.

Navegar pelos rios da Amazônia foi uma experiência impactante para todos nós. É difícil traduzir em palavras todas as sensações. Por isso, "pego emprestado" um trecho do lindo relato da minha companheira e tripulante da Voz dos Oceanos, Erika Cembe-Ternex, que escreveu:

"(...) O som da água no casco, a floresta, as pequenas e grandes ilhas dos igarapés, as canoas e as casas dos ribeirinhos escorrem lentamente ao nosso redor. O doce motor do rio nos leva e nos abraça em sua cama funda e confortável. Uma grande paz, uma sensação de meditação envolve o barco e nós. Ao contrário da energia energizante e introvertida do mar, a energia do rio é social, calma e doce como suas águas. Quem sabe isso não tenha a ver com o conforto de ver a terra, com a falta do medo antigo e atual de ir sem horizonte, sem enxergar o destino, aquele medo prazeroso e viciante das travessias em alto-mar.

O rio se divide ao nosso lado em vários braços de diversos tamanhos, assim como a floresta, com as suas árvores pequenas e majestosas, cada uma com sua própria personalidade. Os braços maiores do rio lembram as árvores que se erguem imponentes, alcançando facilmente os 30 metros de altura. Já os braços menores, mais estreitos e sinuosos, são como as árvores mais jovens, que continuam crescendo e se desenvolvendo. Juntos, criem uma harmonia, uma dança e um movimento que, assim como a água, flua constantemente, mudando e celebrando a diversidade e a beleza da natureza".

E assim segue Erika, navegando pela poesia para compartilhar nossa vivência no Pará, que incluiu ainda paradas em Japiim, Breves, Chico, Almerim, Prainha, Monte Alegre. Santarém/Alter do Chão e Afuá - uma "Veneza Marajoara". Foram quase dois meses desbravando o Pará e, a partir desse primeiro encontro, o estado passou a ter um papel de destaque em outros projetos da nossa iniciativa. Em 2024, a Voz dos Oceanos retornou a Belém, onde concluiu a primeira expedição científica com uma tripulação exclusivamente feminina. E foi justamente nesse momento que começamos a planejar nosso próximo grande marco na capital: a COP30!