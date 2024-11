COP30, em Belém, será a mais desafiadora e importante de todas

A COP29 foi chamada de "COP financeira". O que esteve em jogo foi a necessidade de os países concordarem sobre uma Nova Meta Quantificada Global de Finanças (NCQG, New Collective Quantified Goal, na sigla em inglês). A NCQG é considerada crucial para que os países em desenvolvimento consigam investir em adaptação, mitigação e transição energética, ações essenciais para que ainda consigamos alcançar o desafiador limite de aquecimento em 1,5°C para termos um planeta saudável. A ciência já mostrou os impactos de ultrapassarmos 1,5°C, e o financiamento necessário para não ultrapassarmos esse limite de aquecimento global.

A meta defendida era de US$ 1,3 trilhão ao ano para combater todos os aspectos da emergência climática, especialmente pelos países em desenvolvimento: acelerar a transição energética para energias renováveis, aumentar a resiliência de bilhões de habitantes frente ao acelerado aumento dos eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, incêndios florestais, chuvas excessivas, aumento do nível do mar e ressacas, entre outros.

Mas os países desenvolvidos comprometeram-se com apenas US$ 300 bilhões por ano, a partir de 2026 até 2035, valor totalmente insuficiente para o justo, eficaz e urgente combate à emergência climática ambiental que coloca o planeta à beira do ecocídio.

Um aspecto pouco debatido em Baku foi o aumento acelerado da temperatura global nos últimos 16 meses. Em 2023 e 2024, a média global já ultrapassou o marco simbólico de 1,5°C acima do período pré-industrial (1850-1900) em alguns momentos. Grande parte desse aumento ocorreu nos oceanos, o que vem induzindo uma grande aceleração dos eventos climáticos extremos. Até 2022, a temperatura global havia aumentado 1,2ºC e aumentou 0,3ºC em um ano, aquecimento superacelerado que nunca havia sido observado desde o início da revolução industrial.

O fato de o limite de aquecimento 1,5ºC não ter sido tratado com a devida importância em Baku é definitivamente preocupante. Não perceberam que já estamos atingindo 1,5ºC.

Todas as discussões da COP29 estavam alinhadas aos compromissos do Acordo de Paris, firmado na COP21, em 2015, e reforçados na COP26, realizada em Glasgow, Escócia, em 2021. Esses compromissos incluem a redução de 43% das emissões globais de gases de efeito estufa até 2030 e a meta de zerar as emissões líquidas até 2050, tomando como base os níveis de 2019. Essas ações são fundamentais para evitar que o aquecimento global ultrapasse o limite crítico de 1,5°C.