O que incêndios florestais na Califórnia têm a ver com mudanças climáticas?

Ventos estão mais rápidos. Uma reportagem da Associated Press apontou que velocidades dos ventos de Santa Ana registrados atualmente são maiores do que o de costume. A especialista em incêndios florestais da Universidade do Colorado, Jennifer Balch, estudou 60 mil incêndios desde 2001 e publicou em dezembro de 2024 um artigo na revista Science em que explica que os incêndios estão se tornando progressivamente mais rápidos.

Os incêndios se tornaram mais velozes. O grande culpado que suspeitamos é o aquecimento global que está tornando mais fácil queimar combustíveis quando as condições certas ocorrem. Jennifer Balch, especialista em incêndios florestais, à AP

Jatos também estão mudando: os ventos de Santa Ana são típicos do outono, mas cada vez mais têm ocorrido no inverno. Além disso, eles estão mudando a geografia dos incêndios, já que os jatos que frequentemente atingem montanhas se mudaram para vales, onde estão as áreas urbanas e habitadas. "E é onde há mais fontes potenciais de ignição", lamentou o pesquisador climático Daniel Swain da Universidade da Califórnia em Los Angeles nas redes sociais.

Avocados, abacates e limões também são vítimas. A Califórnia, em especial o condado de Ventura, tem algumas das maiores produções do país destas lavouras, mas, em 2017, uma reportagem do jornal The New York Times apontou que elas são justamente as mais afetadas por incêndios florestais, por serem plantadas nas encostas e deixarem folhas ou raízes no chão que servem de combustível para as chamas. Apesar de não terem sido consideradas diretamente responsáveis pelas tragédias daquele ano, as plantações foram bastante afetadas, com fazendas perdendo até 80% da produção.