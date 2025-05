Abril de 2025 foi o segundo mais quente já registrado no mundo

O último ano foi mais quente que os dois períodos de referência. O período de 12 meses (maio de 2024 a abril de 2025) teve média 0,70°C acima de 1991-2020 e 1,58°C acima do pré-industrial.

Na Europa, a temperatura média em terra foi de 9,38°C, 1,01°C acima da média 1991-2020, tornando-se o sexto abril mais quente do continente. As maiores anomalias de calor ocorreram no leste europeu, oeste da Rússia, Cazaquistão e Noruega. Regiões com temperaturas abaixo da média incluíram Turquia, Bulgária oriental, Romênia, Crimeia e norte da Fino-Escandinávia.

Fora da Europa. As temperaturas acima da média em outros continentes destacaram-se no extremo leste russo, grande parte da Ásia centro-oeste, América do Norte, partes da Austrália, península Antártica e oeste da Antártida. Regiões mais frias que a média foram registradas no sul da América do Sul, leste do Canadá, nordeste da Groenlândia, norte da Austrália e leste da Antártica.

Temperatura da superfície do mar teve segunda maior média registrada. A SST (temperatura média da superfície do mar) entre 60°S e 60°N foi de 20,89°C, a segunda maior já registrada para abril, 0,15°C abaixo do recorde de abril de 2024. Oceanos e mares mantiveram temperaturas anormalmente altas, com destaque para o Atlântico Norte e Nordeste e o Mediterrâneo.

Gelo marinho. A extensão do gelo marinho no Ártico ficou 3% abaixo da média, sendo o sexto menor valor para abril em 47 anos de monitoramento por satélite. No Ártico, as maiores reduções ocorreram nos mares de Barents e Okhotsk; no mar da Groenlândia houve concentrações acima da média. A Antártida teve extensão de gelo 10% abaixo da média, sendo o 10º abril mais baixo da série histórica, com anomalias mistas na concentração de gelo.