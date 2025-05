Cientistas criam reator capaz de transformar CO2 em combustível

"Na captura de carbono tradicional, geralmente o CO2 é transportado e armazenado no subsolo, o que não resolve a questão de como vamos obter nossos combustíveis de forma sustentável", disse, em entrevista a Ecoa, o pesquisador do departamento de química da Universidade de Cambridge Sayan Kar, principal autor do artigo da Nature Energy.

A equipe de Cambridge agora trabalha na produção de combustíveis líquidos, com potencial para abastecer carros e aviões.

No primeiro passo da empreitada, Kar e seus colegas se dedicam à transformação do syngas — um combustível gasoso — em metanol. Com características químicas semelhantes ao etanol, o composto pode ser utilizado como combustível ou na produção de outros insumos energéticos.

"Queremos criar uma economia circular em que o CO2 é capturado e, com a luz do sol, transformado em combustível, que, depois de utilizado, libera o CO2 de volta à atmosfera, reiniciando o processo para produção de mais combustível", afirmou o pesquisador.

Segundo Sayan Kar, a equipe de Cambridge agora enfrenta dois grandes desafios para levar a descoberta ao mercado. O primeiro é o custo, mais alto do que o da produção convencional. "Estamos analisando formas de baratear a obtenção do metanol", contou Kar.

O segundo entrave é aumentar capacidade produtiva. " Se conseguirmos ganhar escala, poderíamos lidar com dois grandes problemas de uma só vez: remover o CO2 da atmosfera e criar uma alternativa limpa aos combustíveis fósseis", disse o cientista.