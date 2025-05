Nova carta da COP30 evita menção a combustíveis fósseis; leia íntegra

Prezadas amigas, prezados amigos,

Os sinais da mudança do clima causada pelo ser humano atingiram novos patamares desde a publicação de minha primeira carta à comunidade internacional, em março. O relatório "Estado do Clima Global", da Organização Meteorológica Mundial (OMM), confirmou que 2024 foi o ano mais quente já registrado, tendo a concentração atmosférica de dióxido de carbono alcançado o nível mais alto dos últimos 800 mil anos. Notam-se sinais claros de uma crise planetária no aumento da temperatura dos oceanos, na diminuição da cobertura do gelo marinho e massa das geleiras e no crescente nível do mar.

Com esta segunda carta, a presidência brasileira da 30ª sessão da Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) passa da visão para a ação, conclamando a comunidade internacional a mobilizar-se diante da urgência climática.

Neste momento de sérios desafios geopolíticos, socioeconômicos e ambientais, é preciso união para (1) reforçar o multilateralismo e o regime de mudança do clima no âmbito da UNFCCC; (2) conectar o regime climático à vida real das pessoas; e (3) acelerar a implementação do Acordo de Paris, por meio do estímulo a ações e ajustes estruturais em todas as instituições que possam contribuir para tanto.

Unidos, podemos reverter a perigosa tendência rumo a colapsos sistêmicos sucessivos, em efeito dominó. Juntos, podemo-nos apoiar uns aos outros, evitando uma reação em cadeia potencialmente devastadora e desencadeando, em vez disso, "ações em cadeia" para soluções exponenciais de baixo carbono e resilientes ao clima. Ainda que o desafio seja imenso, temos de nos erguer e confrontá-lo.

Este deve ser o momento em que nações e gerações se unem, combinando a sabedoria, a paciência e a maturidade dos mais experientes com o entusiasmo, o idealismo e a criatividade da juventude.