O aquecimento global acima de 1,5°C é irreversível?

O ano de 2024 foi o primeiro a violar o Acordo de Paris e as metas da COP26 ao superar o limite de 1,5°C, um limiar significativo em termos de impactos sociais, ambientais e econômicos. Além dos recordes nas temperaturas nos continentes, tanto a temperatura global da superfície do mar (SST) quanto o conteúdo de calor oceânico (OHC) até 2.000 metros atingiram máximas sem precedentes no registro histórico. Os valores recordes de SST e OHC em 2024 indicam tendências inabaláveis de aquecimento global.

O fato de o mundo ter experimentado 12 meses consecutivos com temperaturas iguais ou superiores a 1,5°C fornece um importante dado adicional sobre o estado atual do aquecimento a longo prazo. Mas isso mostra uma tendência em permanecermos ultrapassando a meta de 1,5°C?

Dois estudos publicados em fevereiro na revista científica Nature Climate Change apontam que a tendência de aquecimento acima de 1,5°C é de longo prazo.

De acordo com Bevacqua e colegas, o aumento da temperatura média global registrado em 2024 sinaliza que a Terra provavelmente está no período de 20 anos com a temperatura média acima de 1,5º.

Os pesquisadores analisaram como anos isolados de calor extremo se relacionam com o início de um período prolongado de aquecimento. Eles combinaram observações e simulações de modelos climáticos da Fase 6 do Projeto de Intercomparação de Modelos Acoplados (CMIP6), com foco em modelos com maior capacidade de representar as tendências de aquecimento. A principal questão investigada foi se um único ano acima de 1,5°C pode ser interpretado como um sinal precoce de que o mundo atingirá o nível de aquecimento de longo prazo de 1,5°C.

O estudo aponta que, uma vez ultrapassado determinado patamar de aquecimento, não há retorno a níveis inferiores no intervalo de 20 anos. As simulações mostram que isso também vale para o limite de 1,5°C. Os autores apresentaram séries temporais que mostram fortes tendências de aumento da temperatura, reforçando que 2024 marca o início desse período crítico.