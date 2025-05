Pataxós transformam fazenda degradada em exemplo de agroecologia

TERRA INDÍGENA BARRA VELHA DO MONTE PASCOAL, Bahia - "Meu sonho sempre foi ter uma terra pra trabalhar, produzir e poder dizer pro mundo o que a gente sabe." As mãos calejadas e as rugas escavadas no rosto de Josia Pataxó não mentem: esse sonho demorou muito para ser realizado. Ele agora se materializa na Pataxi Pataxó Akuã Tarakwatê (em português, Aldeia Pataxó Flecha Forte), ainda que não tenha sido legitimado pelo Estado brasileiro. Exige, até hoje, paciência e trabalho duro.

No caminho da entrada do Parque Nacional do Monte Pascoal, entre Prado e Porto Seguro (BA), em meio às fazendas que dominam o entorno, este pequeno território (cujo tamanho nunca foi medido com precisão) ocupado por um grupo de indígenas Pataxó em junho de 2023 está se tornando exemplo de luta e reinvenção. A Pataxi Pataxó Akuã Tarakwatê, instalada em uma antiga fazenda de gado e cacau que se encontrava degradada, abriga um esforço comunitário que combina agroecologia e preservação cultural em meio à escassez de recursos e a impasses sobre a demarcação do território.

A comunidade Pataxó, que enfrenta décadas de negligência e precariedade em outras áreas da Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal, retomou o local — já demarcado pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) como parte da revisão da TI — com um objetivo ousado: transformar o espaço em um modelo de sustentabilidade e inspiração para outras retomadas. "Se fôssemos esperar pela Funai ou ONGs, essa terra estaria parada até hoje", afirma Tohõ Pataxó, uma das lideranças locais. "Quando chegamos aqui, estava tudo abandonado, tudo cheio de lixo."