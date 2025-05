COP30 em Belém é oportunidade de salvar a Amazônia do colapso

A COP30 (30ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas) será decisiva para o futuro da Amazônia e das populações que nela vivem. Nas últimas cinco décadas, a Amazônia registrou algumas das maiores taxas de desmatamento e degradação de florestas tropicais do mundo. A destruição contínua, somada às mudanças climáticas globais, cria múltiplas pressões que empurram a floresta para além de seus limiares críticos de funcionamento ecológico — conhecidos como tipping points, ou pontos de não retorno.

A COP30 será a primeira reunião da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima) realizada na Amazônia e representa uma oportunidade crucial — e possivelmente a última — para debater e encaminhar soluções capazes de proteger todos os biomas do planeta, especialmente evitar que a floresta amazônica ultrapasse limites do ponto de não retorno. O colapso da Amazônia comprometeria não apenas sua biodiversidade e os povos que dela dependem, mas também o clima do planeta, especialmente da América do Sul. Como evitar que isso aconteça?

Zerar o desmatamento é condição essencial

Antes de tudo, é fundamental pôr fim ao desmatamento, à degradação florestal e aos incêndios. Atualmente, cerca de 20% da floresta amazônica já foi desmatada. Para zerar o desmatamento, é necessário fortalecer a governança transnacional na região. Além disso, é imprescindível cumprir o Acordo de Paris, limitando o aquecimento a 2°C - idealmente não ultrapassando permanentemente 1,5°C. Em 2024, a média de temperatura global foi de 1,55°C acima do período pré-industrial (1850-1900).