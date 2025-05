Desmatamento no Brasil cai 32,4% em 2024; cerrado é o bioma mais afetado

O que aconteceu?

Desmatamento em queda. A área total desmatada no país recuou 32,4% em relação a 2023, enquanto o número de alertas validados (os confirmados pelas autoridades competentes) caiu 26,9%. Nos seis biomas brasileiros, o desmatamento somou 1.242.079 de hectares em 2024, contra 1.829.597 em 2023. Este é o segundo ano consecutivo de redução no desmatamento: em 2023, a retração foi de 11,6% em comparação com 2022.

Cerrado é o bioma com maior área desmatada pelo segundo ano seguido. Em 2024, foram 652.197 hectares, o que equivale a 52,5% do total desmatado no Brasil. A região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) concentrou 75% do desmatamento do cerrado e cerca de 42% de toda a perda de vegetação nativa no país. Apesar disso, houve uma queda de 40% no total em relação a 2023.

Maranhão lidera o ranking de estados desmatadores. Mesmo com redução de 34,3% na área desmatada, o estado responde por 17,6% da área de vegetação perdida no país. Na sequência estão Pará, Tocantins, Piauí e Bahia. Esses estados respondem por mais de 65% da área desmatada no Brasil.

Amazônia concentra 30,4% da área desmatada no Brasil (377.708 hectares). É o segundo bioma mais afetado e, junto com o cerrado, responde por quase 89% da área desmatada em 2024.

O Pará é o estado com maior área desmatada no acumulado de 2019 a 2024. O estado que vai sediar a COP30 desmatou 1.984.813,8 hectares em seis anos.