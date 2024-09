'Secura do Saara' no Brasil exige cuidados, e há atividades 'proibidas'

A combinação de fuligem das queimadas com as altas temperaturas e baixa umidade do ar aumentam as queixas de desconforto respiratório em postos de saúde e causam mal-estar até mesmo em quem está em casa.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça um alerta vermelho para baixa umidade relativa do ar —inferior a 12%— em parte dos estados de Goiás, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Rondônia e do Distrito Federal. A situação se torna semelhante à de desertos e pode ser declarado um estado de emergência.

É perigoso?

Sim. Níveis tão baixos de umidade no ar podem desenvolver ou piorar quadros de doenças respiratórias e aumentam os riscos cardíacos. O risco é maior para pessoas idosas ou que já têm problemas no órgão e outras comorbidades, segundo o Ministério da Saúde.