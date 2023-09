Calor seco do inverno é mais perigoso que o úmido do verão? Entenda

"Ele gera um conforto no ressecamento da pele e muitas vezes podemos não sentir os danos do sol", explicou ela.

Umidade e transpiração. O professor e pneumologista Ricardo Martins, do HUB-UnB (Hospital Universitário de Brasília), segue na mesma linha e explica que o calor que ocorre no verão traz mais problemas para o corpo.

"Porque a velocidade da transpiração, que ajuda a dissipar o calor, é menor em climas mais úmidos", disse ele.

E a respiração no tempo seco? Em épocas com baixa umidade, como a que estamos presenciando, é necessário tomar cuidado com a questão respiratória.

"O pulmão, assim como outros órgãos, necessita de uma condição ideal de temperatura e umidade do ar para funcionar de forma adequada. A baixa umidade do ar é pior para a respiração. Deve-se cuidar da hidratação do corpo por meio da ingestão de água e sucos naturais, assim como umidificar o ambiente", afirmou o pneumologista.

Cuidados devem ser redobrados

Os dois professores também explicaram que, independentemente do calor ser mais úmido ou seco, é necessário tomar cuidado e se proteger do sol.