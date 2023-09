Calor e tempo seco: por que usar 'cleasing oils' é uma boa para sua pele

O final do inverno e início da primavera no Brasil prometem ser de dias de tempo seco e muito calor. Para quem tem pele seca e sensível, é hora de tomar medidas para garantir hidratação extra para não sofrer com irritações e alergias na pele.

Muitos dermatologistas indicam o uso dos "cleasing oils" —ou "óleos de limpeza"— na hora do banho. Esse produto já fazia parte da rotina de skincare facial das sul-coreana chamada de "double cleansing" (ou dupla limpeza), em que primeiro se retirava a maquiagem com o óleo de limpeza e só depois lavava o rosto com um sabonete.

Com o tempo, no entanto, esse tipo de produto migrou para as gôndolas dos cuidados corporais e se tornou bastante recomendada para peles ressecadas ou sensíveis, que costumam sofrer com o excesso de ressecamento, irritações e até alergias causadas por sabonetes comuns.