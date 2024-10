Proibição dos implantes: quem está na menopausa precisa ficar preocupada?

Alteração da voz

Distúrbios de sono

2. Impossibilidade de retirada em caso de efeitos colaterais

Mesmo que o implante não contenha testosterona e traga apenas hormônios femininos como estradiol e progesterona, normalmente usados para reposição na menopausa, também podem ocorrer efeitos colaterais (inclusive lesão de mama, por exemplo). Nesses casos, o uso dos hormônios teria que ser interrompido, ou sua dose remanejada.

Acontece que a maioria dos implantes utilizados são no formato absorvíveis, que são introduzidos de forma subcutânea a absorvidos pelo corpo, com duração de seis a 12 meses. Nesse caso, não é possível removê-los. Como esses hormônios permanecem no corpo por meses, é difícil controlar a dosagem ou interromper o tratamento rapidamente em caso de problemas.

Por que os implantes hormonais não são necessários para a menopausa?

A reposição hormonal na menopausa é essencial para muitas mulheres, e quando bem administrada, pode melhorar a qualidade de vida. No entanto, existem vias mais estudadas e com demonstração de segurança do que os implantes para esse fim. Mais seguras e, além de tudo, muito mais econômicas do que um implante, que custa em média de R$ 5.000 a R$ 8.000 reais.