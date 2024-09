Antes da menopausa: as 9 mudanças que toda mulher precisa conhecer

1. Maior risco de depressão

Um estudo publicado em julho no periódico científico Journal of Affective Disorders revela que o risco de depressão na perimenopausa é considerável, apesar de a variação hormonal ainda estar no início.

Pesquisadores da Universidade College London, na Inglaterra, analisaram sete estudos, que envolveram 9.141 mulheres de diferentes países, e concluíram que nesse período há um risco 40% maior de depressão em comparação à pré-menopausa.

Os autores ressaltam a necessidade de atenção à saúde mental das mulheres na perimenopausa, especialmente porque nem sempre os sintomas ligados às questões hormonais ficam tão evidentes, e que elas podem precisar de suporte médico e psicológico.

A ginecologista do Einstein concorda. "Não é fácil lidar com todas as alterações físicas e emocionais que surgem nesse período e que impactam muito na sua autoestima e qualidade de vida", afirma Helena Hachul, que também é livre-docente e chefe do Setor de Sono da Mulher da Unifesp. Além das transformações do corpo, muitas ainda estão passando por situações como a saída dos filhos de casa, gerando a síndrome do ninho vazio.

2. Alerta para doenças cardiovasculares

A diminuição do estrogênio leva ao aumento do LDL, o mau colesterol, e à redução do HDL, o bom colesterol, que oferece ação protetora ao coração. Além disso, os hormônios femininos estimulam a dilatação dos vasos e facilitam o fluxo sanguíneo. Daí porque, nessa fase em que eles estão diminuindo, problemas como infarto e AVC podem dar as caras.