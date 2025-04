É sempre uma delícia estar ao lado do 'pai da matéria'; beijo, Osmar Santos

Claro que eu, por ser corintiano, tenho na minha mente dois momentos dos mais incríveis da minha época de garoto.

O primeiro é sua narração extraordinária e histórica da Invasão Corintiana no Maracanã, para jogar e eliminar o Fluminense (Máquina Tricolor) da semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976.

Aquilo foi mágico. A sua voz contando a história da entrada do time do Corinthians em campo foi um dos momentos mais marcantes da minha infância, assim como o gol do Basílio de 1977.

Fim do tabu de 23 anos, relatado pelas suas poesias faladas dentro de um jogo de futebol. Sublime!

Mas eu e Osmar nos transformamos em amigos já em 1982, quando voltei ao Corinthians e sempre era convidado para o histórico Programa Balancê, da Rádio Globo.

Sempre que participava do programa deles, colocavam a música do Raul "Como Vovó Já Me Dizia", exatamente nessa parte: "Quem não tem colírio usa óculos escuros."