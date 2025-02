Terapia hormonal faz bem ou mal? O que mudou em estudo sobre menopausa

Os resultados indicavam que a combinação de estrogênio mais progesterona elevava o risco de câncer de mama, AVC, coágulos sanguíneos e doenças cardiovasculares. Já o uso de estrogênio isolado não aumentou o risco de câncer de mama, mas elevou a incidência de AVC. A repercussão foi imediata: a parte do estudo sobre TRH combinada foi interrompida precocemente, e os médicos passaram a evitar a prescrição da reposição hormonal.

O problema? O estudo tinha muitas limitações. A começar pela seleção das mulheres participantes. A maioria já estava na menopausa há muitos anos quando começou a terapia hormonal —ou seja, não representava as mulheres que iniciam a reposição logo no início da menopausa, quando os sintomas são mais intensos. A idade média das participantes era de 63 anos, com muitas na faixa dos 60-70, quando hoje se sabe que não é a idade adequada para se iniciar uma reposição. Além disso, o estudo usou doses de hormônio e formulações que não refletem as opções mais modernas.

O que mudou nos últimos 20 anos?

Com o tempo, os dados do WHI passaram por novas análises, acompanhando as mulheres por mais tempo. E as conclusões iniciais foram sendo ajustadas:

1. O risco de câncer de mama foi superestimado

O WHI causou muito ruído ao divulgar um suposto aumento do risco de câncer de mama com a TRH. Mas os números reais mostram algo bem diferente: