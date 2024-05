Método em estudo congela tecido ovariano para atrasar menopausa; funciona?

Publicada no dia 4 de janeiro no periódico no American Journal of Obstetrics and Gynecology, uma pesquisa sobre o tema estima que o reimplante de pequenas porções dos próprios ovários congelados a cada poucos anos poderia manter as flutuações hormonais cíclicas que causam a menstruação.

"A medicina está explorando formas de retardar a menopausa, já que seus sinais e sintomas frequentemente impactam o bem-estar das mulheres de maneira significativa. Nem todas as mulheres sofrem todos os sintomas mencionados; algumas atravessam essa fase sem grandes desconfortos. Para aquelas que apresentam sinais, é elaborado um plano de tratamento personalizado", comenta Maria da Guia de Medeiros Garcia, ginecologista da MEJC/UFRN (Maternidade Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), vinculado a Rede Esberh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Como procedimento seria feito

Durante esse procedimento ambulatorial, um cirurgião remove por laparoscopia todo o ovário ou camadas da porção externa, que contém centenas de milhares de óvulos imaturos e dormentes. Esses tecidos são então armazenados em recipientes selados após serem congelados com um processo especializado, e mantidos em temperaturas que chegam a -196ºC.

"Com esse processo, é possível preservar a funcionalidade desse tecido para uso posterior. Em algum momento no futuro, o cirurgião reimplanta o tecido descongelado no paciente por laparoscopia. Dentro de três a 10 dias depois disso, esse tecido transplantado recupera as conexões com os vasos sanguíneos circundantes e restaura a função ovariana em cerca de três meses", descreve Rodrigo Rosa, ginecologista especialista em reprodução humana e diretor clínico da clínica Mater Prime, em São Paulo.

No estudo, os pesquisadores criaram um modelo matemático com foco em mulheres saudáveis. O modelo considera fatores como a idade em que a paciente realiza o procedimento, o que desempenha um papel significativo no tempo que a menopausa pode potencialmente ser adiada.