Será o fim dos injetáveis? Conheça tecnologias que são as novas queridinhas

Depois da febre da harmonização facial, que deixou muita gente com "cara de almofada" nos últimos anos, 2024 marcou uma fase de volta à "naturalidade", inclusive com muitos famosos revelando que estavam retirando o excesso de preenchimento.

A nova tendência vem acompanhada de um movimento que os próprios dermatologistas mais modernos vêm fazendo, que é investir em tecnologias de ponta para dar vida nova à pele dos pacientes, usando mais máquinas e menos injetáveis. Uma verdadeira invasão de novas tecnologias, principalmente vindas da Coreia, promete dar o tom dos tratamentos em 2025.

"Na verdade, o que está acontecendo é uma junção de fatores. De um lado as pessoas estão abandonando aquele excesso de preenchimento que fez muita gente se arrepender, de outro a tecnologia vem evoluindo muito, e a Coreia realmente passou a ser uma fornecedora de equipamentos inovadores com valores mais acessíveis do que no passado", explica a dermatologista Mariana Muniz.