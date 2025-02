Quer emagrecer e está na menopausa? Melhor ter cuidado com Ozempic

Como funcionam remédios como Ozempic?

Esses medicamentos mimetizam o hormônio GLP-1, que regula o apetite e a secreção de insulina. Na prática, eles fazem com que a pessoa sinta menos fome, aumentam a saciedade e retardam o esvaziamento do estômago. É comum que os usuários percam de 10 a 15% do peso corporal em poucos meses.

O Mounjaro (tirzepatida) é o mais recente e se destaca por atuar em dois hormônios —GLP-1 e GIP—, promovendo um controle mais eficaz do apetite e do metabolismo, o que pode levar a uma perda de peso mais significativa em comparação com os outros dois.

Já Wegovy e Ozempic contêm o mesmo princípio ativo, a semaglutida, mas com propósitos diferentes: enquanto o Wegovy é aprovado especificamente para o tratamento da obesidade em doses mais altas, o Ozempic foi desenvolvido para o controle do diabetes tipo 2, embora seja frequentemente prescrito off-label para emagrecimento.

Riscos e efeitos colaterais

Apesar da eficiência na perda de peso, os remédios GLP-1 têm efeitos colaterais significativos. Náuseas, constipação, diarreia e refluxo são frequentes. Além disso, há preocupações sobre perda de massa magra, flacidez e possíveis impactos no metabolismo a longo prazo. Estudos recentes também investigam se esses medicamentos podem aumentar o risco de pancreatite e outros problemas gastrointestinais graves.