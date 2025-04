Laser na pele: o que funcionava bem aos 30 pode se tornar problema aos 50

Pele madura exige cautela extra

Aos 45, 50, 60, a relação com a beleza pode ser mais livre, consciente e empoderada. Mas sabemos que a flacidez, as rugas, podem incomodar e muitas vezes a gente busca soluções. Mas isso não significa ignorar os riscos. Muito pelo contrário: é nesse momento que o cuidado com a saúde da pele deve ser redobrado. Cicatrizes e manchas são mais difíceis de tratar, e os danos podem ser permanentes. Por isso, antes de marcar aquele procedimento da moda, vale parar e se perguntar: esse médico tem experiência real com peles como a minha? Ele saberia o que fazer se algo saísse do esperado?

Sempre questione o médico sobre os riscos de cada procedimento indicado antes de optar por eles para saber se está disposta a passar por ele e também pergunte quais medidas o profissional pode ter para evitar que eles ocorram.

A estética pode — e deve — ser uma aliada da autoestima na maturidade. Mas quando o filtro do Instagram tenta esconder a realidade do bisturi, da agulha ou do laser, é hora de colocar os pés no chão. Não se trata de ter medo, mas de ter informação. Porque a beleza que realmente vale a pena não é a que arrisca a sua saúde.