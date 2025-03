Por que a obesidade pode intensificar os sintomas da menopausa?

Essa semana foi marcada pelo Dia Mundial da Obesidade, uma data importante para refletirmos sobre os impactos da obesidade na saúde em qualquer etapa da vida. Mas, para as mulheres na menopausa em especial, dar atenção a essa condição se torna vital. Passar pela transição da menopausa com excesso de peso pode tornar a jornada bem mais complicada e com uma série de riscos de saúde.

A obesidade é definida pelo IMC (índice de massa corporal) acima de 30. Estudos mostram que cerca de 40% das mulheres acima de 45 anos têm obesidade, um número impactante. E é justamente nessa fase que a maioria entra na perimenopausa, quando as oscilações hormonais começam a acontecer, mesmo com a menstruação ainda ocorrendo normalmente.

No climatério, as mudanças hormonais, como a queda do estrogênio, fazem com que o metabolismo fique mais lento, facilitando ainda mais o ganho de peso. Além disso, o corpo tende a acumular mais gordura na região abdominal, a chamada gordura visceral, o que aumenta os riscos para a saúde.