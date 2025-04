Oito sintomas estranhos da menopausa que ninguém nunca te falou

O que fazer: Estilo de vida equilibrado, redução de cafeína e álcool e avaliação médica para descartar outras causas.

Sensibilidade aumentada à dor

Durante a menopausa, algumas mulheres desenvolvem maior sensibilidade à dor, incluindo enxaquecas, dores musculares e articulares.

O que fazer: Atividade física regular, alimentação anti-inflamatória, terapias complementares como acupuntura e, se indicado, reposição hormonal.

Descoordenação motora (clumsiness, em inglês)

Tropeçar mais do que o normal, derrubar objetos com frequência ou sentir-se "desastrada" pode ser efeito da menopausa. A redução do estrogênio impacta o sistema nervoso central e pode alterar a percepção espacial e a coordenação motora. Além disso, tonturas e alterações no sono agravam essa sensação.