Como evitar picos de glicose pode ajudar a manter o peso na menopausa

O vinagre de maçã reduz o impacto do carboidrato na glicemia. Misture 1 colher de sopa em um pouco de água antes das refeições principais para ajudar a controlar a liberação de glicose no sangue. Isso porque seu ácido acético desacelera o esvaziamento gástrico, reduzindo a taxa de liberação da glicose na corrente sanguínea após as refeições.

Além disso, estudos sugerem que ele melhora a captação de glicose pelas células musculares, tornando a resposta do corpo à insulina mais eficiente.

Evite carboidratos simples e refinados

Farinha branca, açúcar, bolos, biscoitos e massas feitas com farinha refinada aumentam rapidamente a glicose no sangue. Prefira opções integrais e minimamente processadas.

Sempre coma fibras, proteínas e gorduras antes dos carboidratos

Se for comer um prato de massa, por exemplo, comece com uma salada com folhas e vegetais crus, uma proteína (como frango ou peixe) e uma fonte de gordura saudável (azeite, abacate, castanhas). Isso reduz a velocidade de absorção do carboidrato e evita picos glicêmicos.