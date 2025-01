O que a comparação entre Joselma e Negrini mostra sobre envelhecer no país

Os números são ainda mais duros para as mulheres negras. Dados do IBGE mostram que a expectativa de vida de mulheres brancas no Brasil é, em média, 8 anos maior do que a de mulheres negras. Além disso, essas mulheres têm menos acesso a serviços básicos e enfrentam um acúmulo de desigualdades ao longo da vida que impacta diretamente como envelhecem.

Menopausa desamparada

O que dizer então sobre o tratamento para a menopausa, cujos sintomas costumam afetar as mulheres na idade de Alessandra e Joselma. O Brasil não possui uma política pública que garanta acesso ao tratamento ideal para todas as mulheres na idade do climatério.

Portanto, ao discutir se Joselma pode ou não ser chamada de idosa aos 54 anos, precisamos olhar para além da aparência e do debate superficial sobre juventude. O Brasil é um país onde envelhecer bem é um privilégio reservado a poucos. A questão não é se Joselma é idosa ou não, mas por que tantas mulheres chegam à metade do século de vida carregando no corpo e no rosto as marcas de um sistema desigual.